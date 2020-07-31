ВВП Евросоюза в II квартале упал на рекордные 14,4%

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, в II квартале 2020 года упал на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.

Согласно информации статистического агентства, такое снижение стало самым серьезным с начала наблюдений в 1995 году. ВВП основных стран сообщества - Франции и Германии - сократился на 19% и 11,7% соответственно. Наибольший спад наблюдается в Испании: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ВВП королевства уменьшился на 22,1%. Меньше всего пандемия коронавируса отразилась на экономических показателях Литвы, которые в сравнении со вторым кварталом 2019 года снизились лишь на 3,7%.

В Евростате также сообщили, что ВВП стран еврозоны во втором квартале текущего года упал на рекордные 12,1%, экономика вошла в рецессию. По его информации, в годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%. Уточняется, что только 19 из 27 стран - членов ЕС используют евро в качестве валюты.

Что касается государств Евросоюза, то их ВВП в апреле-июне упал на рекордные 11,9% по сравнению со снижением на 3,2% в предыдущем квартале. В годовом выражении спад составил 14,4% против снижения на 2,5% в предыдущем квартале.-0-

ВВП Франции сократился на 13,8% Ранее эксперты Национального статистического управления INSEE прогнозировали сокращение ВВП на 17%.