31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Франции сократился на 13,8% во втором квартале текущего года из-за обвала инвестиций компаний и торговли, а также значительного снижения потребления домохозяйств, связанных с введением строгого карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Ранее эксперты Национального статистического управления INSEE прогнозировали сокращение ВВП на 17%.

Карантин, введенный во Франции в марте, действовал до 11 мая. При этом магазины второстепенных товаров постепенно начали открываться только во втором квартале, а кафе и рестораны заработали с 2 июня.

Аналитики INSEE ожидают восстановление экономической активности на 19% в третьем квартале и еще на 3% - в четвертом.-0-