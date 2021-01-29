ВВП Франции в 2020 году сократился на 8,3%

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Франции резко снизился на 8,3% в 2020 году в условиях пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.

Эксперты института констатируют: после того, как во Франции в 2019 году был отмечен рост ВВП в 1,5%, ставший одним из лучших показателей по еврозоне, в 2020 году в стране произошла рекордная рецессия за весь период после Второй мировой войны. Вместе с тем в исследовании отмечается, что полученные годовые показатели оказались лучше прогноза экономистов, который предусматривал падение ВВП на 9% в годовом исчислении. Правительство при этом считало возможным снижение ВВП на 11%.

В частности, в четвертом квартале прошлого года ВВП снизился на 1,3%, тогда как прогнозировалось его падение на 4%. Это связано с тем, что, несмотря на снижение потребления среди населения во Франции, был зафиксирован рост инвестиций и поступлений от внешней торговли. Так, в четвертом квартале 2020 года стоимость экспорта превысила размеры импорта. Рост составил 4,8% и 1,3% соответственно.

Во время второго по счету карантинного режима снижение активности было более умеренным, чем при первом карантине, в результате чего в последнем квартале ВВП находился на отметке на 5% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года, отметили в институте.

Эксперты подчеркивают: в декабре 2020 года во Франции уже был отмечен резкий рост потребления среди домохозяйств. Потребительские расходы в декабре выросли на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по итогам года потребление снизилось на 5,4%, что было вызвано закрытием многих магазинов в периоды карантина.-0-