ВВП Франции в II квартале снизится на 20%

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Франции во II квартале 2020 года снизится примерно на 20% по отношению к I кварталу, несмотря на частичное восстановление экономической активности. Такой прогноз сделал Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE), сообщает французский телеканал BFM.
Эксперты INSEE отмечают, что благодаря снятию некоторых ограничительных мер во Франции прогноз экономической активности несколько улучшился. Так, ранее прогнозировался спад ВВП в пределах 32%. На сегодняшний день экономика страны функционирует на четыре пятых от докризисного уровня. В период действия мер карантина ее активность снижалась до двух третей от прежнего уровня.
По данным института, во Франции постепенно налаживается работа промышленности, строительной отрасли и сферы услуг. Однако кризис, вызванный пандемией, повлиял на инвестиционные и финансовые обмены между странами, нарушил международные цепочки поставок. Кроме того, множество людей потеряли рабочие места, что привело к спаду деловой активности, а также снижению потребительского спроса. Все эти факторы говорят о том, что французская экономика не сможет вернуться к нормальному состоянию в течение долгих месяцев.
Режим самоизоляции в связи с пандемией был введен во Франции в середине марта. Строгие ограничительные меры действовали в течение 56 дней. С 11 мая власти страны начали постепенное ослабление карантина.
С начала пандемии во Франции из-за коронавируса умерли более 28,5 тыс. человек.-0-