ВВП Германии к концу 2020 года сократится на 5,5% - прогноз

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прогнозам министерства экономики Германии, крупнейшая экономика Европы сократится на 5,5% в 2020 году, при этом ранее эксперты предрекали падение ВВП Германии на 5,8%, сообщает Reuters .

Из-за пандемии коронавируса немецкая экономика сильно пострадала в 2020 году, а со 2 ноября для сдерживания распространения инфекции по всей стране должны вступить в силу новые карантинные ограничения. Прогноз министерства экономики на 2020 год по-прежнему означает, что Германия находится в одной из худших рецессий после Второй мировой войны, но и говорит о том, что ее положение не так плохо, как во время глобального финансового кризиса 2009 года.

По прогнозам экспертов, ВВП Германии в 2021 году сократится на 4,4%.-0-