30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Германии сократился на 10,1% во втором квартале текущего года, сообщает Reuters.

Снижение связано с падением инвестиций и экспорта из-за пандемии COVID-19. "Это самый резкий спад за всю историю, начиная с 1970 года, когда стали вестись квартальные расчеты ВВП в Германии", - отметили в Федеральном статистическом управлении.

Аналитики ожидают, что национальный объем производства сократится на 9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11,3% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний.-0-

Экономика Франции восстановится к 2022 году - центробанк Французское правительство уже выделило более 400 млрд евро на различные виды финансовой помощи населению и предприятиям, погашение кредитов.