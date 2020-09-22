ВВП Германии в 2020 году сократится на 5,2% - прогноз

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прогнозам немецкого института Ifo, крупнейшая экономика Европы сократится на 5,2% в 2020 году, при этом ранее эксперты предрекали падение ВВП Германии на 6,7%, сообщает Reuters.

"Спад во втором квартале и восстановление в настоящее время развиваются более благоприятно, чем мы ожидали", - отметили в Ifo.

Также Ifo снизил возможный уровень падения ВВП Германии в 2021 году до 5,1% вместо изначальных 6,4%. Ожидается, что в 2022 году ВВП увеличится на 1,7%.

Количество безработных, по прогнозам экспертов, в 2020 году вырастет до 2,7 млн человек (в 2019 было 2,3 млн), в 2021-м снизится до 2,6 млн, а в 2022-м - до 2,5 млн.

Как сообщает Deutsche Welle, Германия справляется с вызванным пандемией коронавируса кризисом лучше других стран Европы. Во Франции, например, прогнозируют снижение ВВП до 9,5%, в Италии - до 10,5%, а в Еврозоне в целом - до 7,9%.

По оценке экономистов, более мягкая рецессия в Германии связана с относительно низким количеством заражений коронавирусом. Кроме того, Германия не настолько зависит от туризма, как Франция, Италия и Испания.

По данным на 22 сентября, в Германии зарегистрировано 276 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 242 тыс. пациентов, умер 9481 человек.-0-