ВВП Грузии в ноябре сократился на 7,7%

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным оценкам Национальной службы статистики Грузии, в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение реального валового внутреннего продукта (ВВП) составило 7,7%, а средний показатель за первые 11 месяцев 2020 года - минус 5,9 %, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

По данным статистиков, в ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдалось снижение по следующим направлениям деятельности: строительство, транспорт и логистика, искусство, развлечения и отдых, обеспечение средствами размещения, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.

Однако некоторый рост наблюдался в обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и коммуникации, а также в водоснабжении, канализации и управлении отходами.-0-