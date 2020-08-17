ВВП Японии сократился на рекордные за 40 лет 27,8%

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Японии из-за введенных ограничительных мер для недопущения распространения COVID-19 за второй квартал текущего года (с апреля по июнь) сократился на рекордные 27,8% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

По данным канцелярии кабинета министров Японии, это стало самым крупным падением с 1980 года, когда в стране начали вести подобную статистику.

С 7 апреля в Японии действовал объявленный правительством режим чрезвычайной ситуации. С конца мая власти постепенно стали ослаблять меры, затронувшие экономическую активность в стране.

Как сообщает агентство Kyodo, потребительские расходы в стране снизились на 8,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Экспорт товаров и услуг сократился на 18,5%.

По данным на 17 августа, в Японии зарегистрировано более 56,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1116 человек.-0-