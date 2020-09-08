ВВП ЮАР из-за пандемии в II квартале рухнул на 51%

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В экономике Южно-Африканской Республики зафиксировано во втором квартале текущего года падение в размере 51% ВВП в годовом исчислении. Об этом сообщает нигерийская газета The Punch со ссылкой на данные Статистического управления ЮАР.

"Экономика Южной Африки сократилась на 51% во втором квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года", - говорится в заявлении Статистического управления. Нынешнее падение ВВП стало самым серьезным за последние 35 лет, отмечается в документе.

По сравнению с первым кварталом текущего года падение ВВП во втором квартале составило 1,8%. В результате рецессия в ЮАР продолжается уже четвертый квартал, чего не было с 1992 года.

Беспрецедентное сокращение произошло по причине того, что строгая изоляция, введенная 27 марта, привела к прекращению большей части экономической активности. В частности, резкий спад наблюдался в строительном, производственном и горнодобывающем секторах, где активность сократилась до 70%.

По словам экспертов, сокращение ВВП ЮАР во втором квартале нынешнего года является более серьезным, чем зафиксированное в первом квартале 2009 года, во время мирового финансового кризиса.-0-