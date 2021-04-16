ВВП Китая в I квартале 2021 года вырос на 18,3%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой внутренний продукт Китая в первом квартале 2021 года увеличился на 18,3% в годовом выражении, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что высокий спрос на внутреннем и внешнем рынках позволил восстановить экономическую активность с низкой базы в начале 2020 года, когда из-за вспышки COVID-19 в стране наблюдался застой в экономике.

По данным Государственного статистического управления КНР, которые приводит ТАСС, объем китайского ВВП за три месяца достиг 24,93 трлн юаней (примерно $3,81 трлн по текущему курсу). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив минус 6,8%. В связи с уверенным восстановлением Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября - декабря 2020 года оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018-го.

Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около $173,56 млрд), промышленность - на 24,4%, до 9,26 трлн юаней ($1,41 трлн), сфера услуг - на 15,6%, до 14,54 трлн юаней ($2,22 трлн).

Рост ВВП КНР постепенно замедляется. В 2018 году он составил 6,6%, а в 2019-м - 6%. В 2020 году из-за негативного воздействия пандемии динамика оказалась минимальной с 1976 года - 2,3%.-0-