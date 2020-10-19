ВВП Китая за январь - сентябрь вырос на 0,7%

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы роста ВВП Китая, даже несмотря на пандемию коронавируса, с января по сентябрь включительно оказались положительными, составив 0,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как отмечается в докладе, на фоне восстановления китайской экономики от негативного воздействия эпидемии динамика за III квартал оказалась еще более обнадеживающей - на уровне 4,9%. В июле - сентябре 2019 года соответствующий показатель составил 6%.

Как уточняется в документе, масштабы экономики Китая за девять месяцев превысили 72,27 трлн юаней (примерно $10,7 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 2,3%, до 4,81 трлн юаней (около $717 млрд), промышленность - на 0,9%, до 27,42 трлн юаней ($4,1 трлн), сфера услуг - на 0,4%, до 40,04 трлн юаней ($5,9 трлн).

Как заявила официальный представитель Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа, китайская экономика успешно восстанавливается от пандемии коронавируса и в текущем году продемонстрирует еще более высокие темпы роста ВВП, чем за первые три квартала. "Мы абсолютно уверены, что в текущем году Китай продолжит демонстрировать усиливающийся положительный рост", - отметила она.

По ее словам, оптимизм китайских властей опирается на объективный анализ статистических данных. Прежде всего, в связи с повышением спроса на внутреннем рынке и улучшением ситуации в инвестиционной сфере. Кроме того, в КНР наблюдается постоянная оптимизация отраслевых циклов, что в последнее время благоприятно отражается на ключевых цепочках поставок. Наконец, ожидания китайского бизнеса, соотносящего издержки и выгоду от текущей коммерческой деятельности, за последние месяцы постепенно улучшаются.-0-