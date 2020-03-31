ВВП Польши в этом году может упасть ниже нуля

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что рост ВВП в этом году будет ниже, чем указывают экономические прогнозы. Глава польского правительства не исключил, что уровень ВВП может упасть ниже нуля, сообщает Польское радио.

Премьер-министр высказал мнение, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, будет иметь опасные последствия: "Сейчас исполняются самые негативные сценарии, которые еще две недели назад оценивались как маловероятные".

По словам Матеуша Моравецкого, правительство Польши ожидает роста безработицы из-за сокращения экспорта польских товаров в Западную Европу.

Глава правительства Польши считает, что сегодня важнейшей задачей является контроль за ростом заболеваемости коронавирусом, а через несколько недель будет необходимо определиться с тем, как разморозить польскую экономику.

По состоянию на 31 марта в Польше вирусом COVID-19 инфицированы 2132 человека, 31 из них умер. Более 106 тыс. человек находятся на карантине, а число людей, отправленных на карантин после возвращении в Польшу, составляет более 163 тыс.-0-