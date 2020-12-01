ВВП Польши в III квартале 2020 года сократился на 1,5%

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третьем квартале 2020 года ВВП Польши сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Главное статистическое управление.

Главный экономист банка Польской почты Моника Куртек отметила, что экономическая ситуация в третьем квартале этого года оказалась явно лучше, чем в предыдущем квартале. По ее словам, это связано с размораживанием экономики после первой волны эпидемии коронавируса и увеличением расходов домашних хозяйств.

Моника Куртек добавила, что из-за пандемии в четвертом квартале 2020 года экономическая ситуация в Польше снова ухудшилась. По оценкам экономиста, в течение всего года ВВП Польши сократился примерно на 3,3%.

Моника Куртек отметила, что в следующем году возможен экономический рост на уровне примерно 3% при условии, что пандемия не повлияет на экономику так сильно, как в этом году.-0-