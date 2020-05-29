29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП России на фоне карантина в апреле снизился на 12% в годовом выражении, за январь-апрель снижение составило 1,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Причинами снижения экономической активности назвали режим нерабочих дней, который вводился с 30 марта, а также негативную внешнеэкономическую конъюнктуру и карантины в странах - торговых партнерах.

Ограничения деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг привели к тому, что платные услуги населению сократились в прошлом месяце на 37,9% в годовом выражении (на 5,4% месяцем ранее). Это внесло существенный вклад в снижение ВВП, отметили в Минэкономразвития.

Оборот снизился и в розничной торговле - на 23,4% в годовом выражении. В том числе резко снизились продажи непродовольственных товаров (на 36,7% в годовом выражении после роста на 6,4% в марте). Продтоваров тоже купили меньше - на 9,3%.

Уровень безработицы (с исключением сезонности) в апреле впервые с июня 2016 года достиг 5,6% от рабочей силы (4,5% в марте).-0-