ВВП России в II квартале сократился на 8%

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение ВВП во втором квартале 2020 года составило 8%, что несколько меньше прогнозов. Об этом говорится в пресс-релизе Центрального банка России по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщает ТАСС.

"После смягчения ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось", - отмечается в сообщении.

ЦБ указывает, что оживление экономической активности наиболее выражено в секторах, ориентированных на внутренний потребительский спрос, тогда как слабый внешний спрос остается фактором, сдерживающим экономическую динамику.

Повышение экономической активности в России продолжится более плавными темпами после того, как будет исчерпан первый этап восстановительного роста, считает регулятор. По оценкам ЦБ, действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают. "После завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение мировой и российской экономики к потенциалу замедлится. Это будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен", - отмечает ЦБ.-0-