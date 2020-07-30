ВВП США сократился на рекордные 32,9% в II квартале

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП США с апреля по июнь сократился на 32,9% в годовом исчислении, сообщает CNN со ссылкой на данные Бюро экономического анализа США.

Уточняется, что это рекордное падение американского ВВП за квартал начиная с 1947 года, когда правительство США стало собирать такую статистику. Эксперты отмечают, что даже во время Великой депрессии (1929-1939 гг.) не фиксировалось столь существенного спада за такой короткий период. Падение ВВП США во втором квартале нынешнего года стало почти в четыре раза большим, чем во время пика финансового кризиса, когда экономика сократилась на 8,4% в четвертом квартале 2008 года. Худшим же за всю историю до этого считался первый квартал 1958 года, когда было зафиксировано падение экономики на 10%.

При этом, как отмечают экономисты, нынешнее падение отличается от предыдущих тем, что оно было вызвано введением властями жестких ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19. Эти действия также привели к тому, что уровень безработицы в стране впервые со времен Великой депрессии достиг 14,7%, сообщает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,4 млн случаев заражения COVID-19, умерли свыше 150,7 тыс. человек. На США приходится почти четверть всех зараженных COVID-19 в мире.-0-