ВВП США в I квартале сократился на 4,8%

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении. Причиной столь резкого падения стала пандемия COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли США.

Уточняется, что это первое квартальное сокращение экономики США с начала 2014 года. Нынешнее падение также стало самым стремительным сокращением ВВП США с первого квартала 2009 года. Тогда на фоне финансового кризиса экономика страны упала на 8,4% в годовом исчислении. При этом в IV квартале 2019 года рост экономики США составил 2,1%.

Из-за распространения COVID-19 многочисленные заводы и предприятия в Соединенных Штатах в I квартале были закрыты или работали не на полную мощность. Как прогнозирует исследовательская компания Moody's Analytics, уровень безработицы в США, который вырос с полувекового минимума в 3,5% в феврале до 4,4% в марте, взлетит до 15-20% в апреле. Таким образом, уровень безработицы в стране может стать самым высоким со времен Великой депрессии, пишет американская газета USA Today.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США 23 апреля одобрила новый пакет мер поддержки экономики объемом в $484 млрд. Законопроект предусматривает выделение более $300 млрд на программу льготных кредитов для малого бизнеса. Кроме того, $75 млрд получат больницы и поставщики медицинских услуг. Еще $25 млрд планируется выделить на тестирование для выявления коронавируса. В середине марта в США одобрили пакет для поддержки экономики на сумму $2,3 трлн. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали $350 млрд, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.-0-