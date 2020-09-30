30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Великобритании сократился на рекордные 19,8% во втором квартале 2020 года, когда действовали карантинные меры из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

По данным Национального статистического бюро Великобритании, падение оказалось чуть менее масштабным, чем ожидалось. Ранее аналитики прогнозировали снижение ВВП на 20,4%, а в годовом выражении - на 21,7%.

Отмечается, что объем производства за три месяца с апреля по июнь снизился на 21,5% по сравнению с аналогичным показателем такого же периода 2019 года.

По данным подсчетов Университета Джонса Хопкинса на 30 сентября, в Великобритании с начала пандемии зарегистрировано 446 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией (7143 случая за последние сутки), скончались 42 072 человека.-0-