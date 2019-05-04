ВВС Израиля поразили 70 военных целей в секторе Газа

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-воздушные силы Израиля поразили 70 военных целей на территории сектора Газа. Такую информацию распространила сегодня пресс-служба Армии обороны Израиля (Цахал).

"ВВС продолжают наносить удары по объектам террористов. Уже атакованы порядка 70 террористических целей в секторе Газа", - говорится в сообщении.

По данным Цахал, с утра 4 мая по Израилю из сектора Газа выпущено не менее 200 ракет, многие были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". В результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян на юге Израиля.-0-