Выборы нового президента Кыргызстана пройдут ориентировочно 17 января 2021 года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные президентские выборы в Кыргызстане могут состояться 17 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабекову.

Досрочные президентские выборы назначает Жогорку Кенеш (парламент). Выборы по закону должны быть проведены в трехмесячный срок после отставки главы государства. "Ориентировочно это 17 января", - отметила глава ЦИК.

Повторные парламентские выборы в стране планируются на 20 декабря.-0-