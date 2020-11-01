Выборы президента Молдовы считаются состоявшимися - ЦИК республики

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на проходящих 1 ноября выборах президента Молдовы на данный момент превысила 33,3%, это позволяет признать выборы состоявшимися. Об этом сообщил ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии республики Максим Лебединский.

"По предварительным данным, явка превысила требуемый порог - 33,3% от числа внесенных в списки избирателей, поэтому выборы могут считаться состоявшимися", - сказал Лебединский.

Ранее глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил заявил, что никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зарегистрировано не было.

Голосование завершится в 21.00 по местному времени. Первые предварительные итоги будут объявлены уже через час после окончания голосования. Победителем выборов признается кандидат, набравший больше половины голосов. В противном случае через две недели проводится второй тур, в котором примут участие двое лидеров первого тура.-0-