Выборы президента США: продолжается подсчет голосов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США подводят итоги всеобщих выборов, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден.

По состоянию на 7.30 по московскому времени преимущество в президентской гонке сохраняет Джозеф Байден, опережая Дональда Трампа по количеству набранных голосов в Коллегии выборщиков. Согласно прогнозу CNN, Байден выигрывает в крупнейшем штате США Калифорнии, что приносит в его копилку сразу 55 голосов. В то же время, согласно данным Fox News, Трамп все же добился победы во Флориде и получил 29 голосов. По разным предварительным подсчетам, Байден набирает от 119 до 209 голосов в Коллегии, Трамп - от 114 до 118 (для победы необходимо набрать минимум 270 голосов).

По данным Associated Press, Джозеф Байден по состоянию на 23.50 по времени восточного побережья США получил в общей сложности 57 151 222 голоса (49,7%), а Дональд Трамп - 55 904 785 голосов (48,6%).

По данным Fox News, демократы по итогам всеобщих выборов ожидаемо сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США. Телеканал сообщает, что демократическое большинство в нижней палате Конгресса может быть расширено по меньшей мере на 5 мест. На данный момент демократы занимают там 232 места, 198 мест - за республиканцами, одно - у члена Либертарианской партии, еще четыре остаются вакантными. Эксперты в преддверии всеобщих выборов не ожидали кардинальных перемен в составе нижней палаты Конгресса США.

Из-за голосования по почте окончательные итоги будут подведены в этом году позже, чем обычно. На фоне пандемии COVID-19 рекордное число американцев - более 100 млн - проголосовали досрочно. Это свыше 47% всех зарегистрированных избирателей (правом голоса обладают около 233 млн граждан), сообщает РБК. Предварительные результаты могут значительно меняться в процессе подсчета, так как в разных штатах действуют разные временные рамки учета голосов, отданных по почте (также разнятся временные рамки приема таких бюллетеней).-0-