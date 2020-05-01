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01 мая 2020, 19:22

Выборы президента в Боливии пройдут до 3 августа

Фото Pagina Siete
Фото Pagina Siete

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухпалатный парламент Боливии отклонил замечания и.о. президента страны Жанин Аньес к закону о проведении выборов главы государства до 3 августа и принял решение о его промульгации. Об этом сообщила пресс-служба Палаты сенаторов в Twitter.

"Председатель Многонациональной законодательной ассамблеи Ева Копа издала закон "О переносе всеобщих выборов 2020 года", установив тем самым 90-дневный срок для проведения выборов", - говорится в сообщении.

По информации газеты Pagina Siete, внеочередное заседание парламента прошло в здании Центробанка Боливии. За промульгацию нормативного акта проголосовало большинство присутствовавших.

Ранее Аньес сообщила, что не будет подписывать принятый парламентом закон о проведении выборов до 3 августа. Она считает, что голосование в это время ставит под угрозу здоровье граждан. Высший избирательный суд принял решение о приостановке подготовки к намеченным на 3 мая выборам из-за карантина, предлагал провести их с 28 июня по 27 сентября.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы, на которых большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий президент. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, начались беспорядки.

Через три недели Моралес покинул пост. Обязанности президента до новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес.-0-

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