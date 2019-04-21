На выборах президента в Украине лидирует Зеленский

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам Национального экзит-пола, на выборах Президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%, сообщает Укринформ.
При этом 1,5% респондентов указали, что исключили обоих кандидатов или испортили бюллетень.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что готов подставить плечо новому главе государства и передать ему всю сеть международной поддержки Украины.
Об этом он сказал 21 апреля вечером в своем штабе после объявления первых результатов экзит-полов, сообщает Укринформ.
Выступая в предвыборном штабе, Порошенко заявил, что результаты экзит-полов "являются очевидными и дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его".
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его команда, остается в политике, будет защищать Православную церковь Украины от реванша.-0-
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