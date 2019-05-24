Выборы в Европарламент: первые итоги

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Левая Партия труда набирает наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Нидерландах и получит пять из 26 депутатских мандатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты экзитпола, опубликованного центром исследования общественного мнения Ipsos.

За партию проголосовали 18,4% избирателей - количество ее сторонников практически удвоилось, и теперь она получит на два места больше в ЕП, чем в 2014 году.

По четыре места получат Народная партия за свободу и демократию (на одно больше по сравнению с 2014 годом), и "Христианско-демократический призыв" (на одно меньше по сравнению с 2014 годом).

Крайне правый "Форум за демократию", лидировавший до выборов в опросах общественного мнения, получил, по данным Ipsos, 11,2% голосов избирателей и может рассчитывать лишь на три депутатских мандата. Погрешность опроса составляет плюс-минус одно место для каждой партии.

Сами выборы прошли в спокойной обстановке и без эксцессов при явке около 40%, что является относительно низким показателем.

Выборы в Европарламент завершились 23 мая в Великобритании. Ровно в 22:00 по местному времени избирательные участки были закрыты. По итогам волеизъявления в 12 британских избирательных округах будут определены 73 депутата Европарламента.

В Лондоне на избирательных участках особого ажиотажа не наблюдалось, явка на этих выборах в Соединенном Королевстве обычно колеблется в пределах 30-40%.

В ходе голосования не обошлось без инцидентов. Телеканал ITV информировал, что тысячам проживающих в Великобритании граждан государств ЕС было отказано в реализации их права голоса несмотря на то, что они, согласно утверждениям некоторых из них, заблаговременно прошли процедуру регистрации для участия в выборах.

Соединенное Королевство изначально не собиралось участвовать в выборах в Европарламент - британское правительство к этому моменту рассчитывало завершить процедуру выхода из Евросоюза. Однако нежелание депутатов Палаты общин принимать проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами, обязали Лондон организовать процесс волеизъявления.

Выборы в Европарламент проходят во всех 28 странах Евросоюза.

Последние избирательные участки закроются в Италии 26 мая в 23:00 по местному времени, после этого страны ЕС получат право публиковать результаты голосования.

Результаты по всему континенту должны стать известны вечером 26 мая. По итогам выборов в Европарламенте должно быть занято 751 место. Если бы Великобритания успела завершить Brexit, осталось бы 705.-0-