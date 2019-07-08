Выборы в Греции - партия премьера признала поражение на выборах в парламент

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Греции Алексиса Ципраса признает поражение на досрочных парламентских выборах и собирается отстаивать народные завоевания с позиции главной оппозиционной партии. Такой первый комментарий после объявления экзитполов распространила штаб-квартира СИРИЗА, сообщает ТАСС.

Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, партия "Новая демократия" получает 38-40% голосов, а СИРИЗА Ципраса - 26,5-30,5%.

По словам представителя партийного штаба, СИРИЗА получила в чрезвычайно трудных условиях большое количество голосов.

Ранее штаб-квартира "Новой демократии" выступила со своим заявлением, в котором подчеркнула, что она добилась исторической победы на состоявшихся 7 июля парламентских выборах в Греции.

Как показали результаты первых экзитполов, которые были оглашены ведущими телевизионными телеканалами после закрытия избирательных участков, на досрочных парламентских выборах в Греции лидирует главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом, обходя партию СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса на 9,5-13,5 процентных пункта. "Новая демократия" может получить 155-167 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, а СИРИЗА - 77-80. Как отмечают аналитики, если результаты выборов подтвердят данные экзитполов, то "Новая демократия" со значительным отрывом победит на выборах и получит возможность сформировать самостоятельное правительство. СИРИЗА станет крупнейшей оппозиционной партией.

В парламент, по данным экзитполов, пройдут левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ), созданное в ноябре 2017 года на базе некогда крупной партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), Компартия Греции (КПГ), ультраправая "Хриси Авги" ("Золотая заря") и аналогичной ориентации партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса, а также левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса.-0-