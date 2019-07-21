Выборы в Раду в Украине – данные на 20.00

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине закончилось голосование на досрочных парламентских выборах. По результатам Национального экзит-пола, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20 часов в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (44,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%) , "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

Такие данные Национального экзит-пола, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", КМИС и "Центром Разумкова", обнародованы на пресс-конференции в Укринформе 21 июля в 22 часа.

Ближе всего к преодолению 5-процентного проходного барьера по состоянию на 20 часов находится партия "Сила и честь", которая набрала 4,3% голосов.

Объем выборки - 11 629 на 300 избирательных участках.

Количество опрошенных на каждом участке - примерно 39 респондентов в среднем.-0-