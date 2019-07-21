Выборы в Раду в Украине: явка избирателей 36,57%

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 16 часов явка избирателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины составляет 36,57%. Такие данные по информации из всех 199 округов опубликованы на информационном табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии, сообщает Укринформ.
Активнее всего голосуют избиратели Черниговской - 41,69%, Полтавской - 41,52%, Хмельницкой - 40,33%, Черкасской - 39,64%, Сумской - 39,51% и Луганской области - 39,49%.
Самая низкая явка в Ивано-Франковской - 31,21%, Закарпатской - 30,05% и Черновицкой областях 27,91%.
В Киеве явка составляет 34,59%.
Как ранее сообщал Укринформ, секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая во время брифинга сказала, что по состоянию на 16 час разница явки на нынешних выборах с 2014-ым годом незначительная - на парламентских выборах 2014 года, которые также были досрочными, по состоянию на 16 часов явка составляла чуть более 40%.-0-
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