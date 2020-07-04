Выборы в Сенат Египта пройдут 11-12 августа

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в восстановленную верхнюю палату парламента Египта Сенат пройдут 11-12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национальной избирательной комиссии Ляшина Ибрагима.

Голосование за рубежом состоится 8-9 августа, внутри страны - 11-12 августа. Регистрировать кандидатов будут с 11 по 18 июля.

В июне Палата представителей (парламент) Египта одобрила поправки в закон о выборах, который прописывает порядок избрания депутатов, а также восстанавливает деятельность ранее упраздненной шуры - верхней палаты, существовавшей до 2013 года. Позднее поправки утвердил президент стран Абдель Фаттах ас-Сиси.

Отмечается, что в сенат войдут 300 представителей. Из них две трети будут избираться прямым тайным голосованием, оставшуюся треть назначает президент при условии, что 10% от общего числа мест выделяются женщинам.

Принятая в 2014 году новая Конституция преобразовала двухпалатный египетский парламент в однопалатный орган и упразднила верхнюю палату - Консультативный совет (шуру), которая выполняла исключительно совещательные функции, ее решения были необязательны к исполнению. В прошлом году на общенациональном референдуме были утверждены изменения в Конституцию, которые восстановили верхнюю палату с теми же совещательными полномочиями, изменив ее название на Сенат. В перспективе депутаты рассчитывают, что Сенат получит законодательные функции, но признают, что на это уйдут годы, так как восстановление верхней палаты с законодательными полномочиями влечет реструктуризацию всей политической системы страны и принятие новой Конституции.

После 2014 года в парламенте Египта стало 596 человек. Теперь к ним прибавятся еще 300, общее число законодателей, таким образом, составит почти 900 человек. Выборы в нижнюю палату страны запланированы на конец года.-0-