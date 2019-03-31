Выборы в Украине: обнародованы предварительные результаты экзит-пола

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлены предварительные результаты Национального экзит-пола, передает UNN .

Данные обнародованы после закрытия в 20.00 участков для голосования.

Лидирует на выборах Владимир Зеленский - 30,4% голосов.

Действующий президент Петр Порошенко на втором месте – он набрал 17,8%.

Далее результаты, по данным экзит-пола, распределились так: Юлия Тимошенко — 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Олег Ляшко - 4,8%, Игорь Смешко - 6,4%, Алесандр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,8%. Остальные набрали менее 1%.

Всего опрошено 17 890 респондентов. Погрешность не превышает 2,5%. Опрос проводился в целом на 400 участках по методике тайного голосования.

Национальный экзит-пол проводится Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива в рамках проекта “Национальный экзит-пол 2019”, который осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!”, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID ) и Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом “Возрождение”, Посольством Канады в Украине.-0-