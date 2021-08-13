Выбросы парниковых газов достигнут пика в течение четырех лет - ООН

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ Выбросы парниковых газов достигнут пика в ближайшие четыре года. Об этом говорится в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, сообщает The Guardian.



Чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия и добиться нулевого уровня выбросов к 2050 году, требуется наполовину сократить выбросы углекислого газа за следующее десятилетие. В докладе говорится о необходимости в течение десяти лет остановить работу угольных и газовых электростанций.



Подчеркивается также, что отказ от домов с избыточными отопительными системами, сокращение воздушных перевозок, смена бытовых привычек, включая рацион питания, также помогут внести значительный вклад в снижение выбросов. Кроме того, ограничить повышение температуры позволит забота о лесных и земельных ресурсах.



Авторы доклада выразили оптимизм по поводу цен на альтернативные источники энергии. Отмечается, что на сегодняшний день значительно снизились цены на технологии получения солнечной и ветровой энергии.-0-

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