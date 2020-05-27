Выбросы углекислого газа рекордно снизятся из-за пандемии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальные выбросы СО2 в атмосферу Земли в 2020 году из-за карантинных мер, принимаемых во всем мире в связи с пандемией коронавируса, снизятся на 2,6 Гт. Это сильнейшее в индустриальной истории человечества сокращение вредных загрязнений, сообщает Euronews со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по инвестициям в энергетику.

Как ожидается, в 2020 году глобальные выбросы СО2 сократятся на 8%, или почти на 2,6 Гт - до уровня десятилетней давности, отмечают в МЭА. "Такое сокращение будет самым большим за всю историю, это в 6 раз больше, чем уменьшение выбросов на 0,4 Гт в 2009 году, вызванное финансовым кризисом. И это вдвое больше, чем сумма всех сокращений выбросов со времен Второй мировой войны", - подсчитали в МЭА.

Впрочем, после предыдущих кризисов уровень выбросов восстанавливался быстрее, чем снижался. "Случится ли так и в этот раз, зависит от того, что будет происходить с инвестициями в энергетику", - заключили в МЭА.

Объем выбросов углекислого газа в атмосферу снижается из-за введенных во многих странах ограничений - на фоне уменьшения потребления энергоресурсов и сокращения объемов производства в разных сферах. По мнению климатологов, главными причинами стало падение активности транспортной, электроэнергетической и промышленной отраслей. В результате карантинных мер глобальный спрос на нефть в апреле упал на 25 млн баррелей в сутки, в целом по году ожидается снижение спроса на 9 млн баррелей в сутки.-0-