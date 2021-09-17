Выделено новое последствие острой формы COVID-19

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые выделили еще одно следствие коронавирусной инфекции - синдром постковидной тахикардии, и начали разрабатывать подход, который позволит сохранить здоровье и качество жизни пациентам с этим диагнозом. Результаты исследования опубликовал The American Journal of Medicine, сообщает ТАСС.

Международная группа ученых предложила выделить синдром постковидной тахикардии как новое самостоятельное состояние после острого COVID-19. Исследователи подробно описали вопросы эпидемиологии, предполагаемые механизмы, возможные варианты лечения и будущие направления клинических и фундаментальных исследований этого нового клинического синдрома.

До недавнего времени исследования в области COVID-19 в основном были сосредоточены на эпидемиологии, факторах риска тяжелого течения заболевания и определении оптимальных стратегий ведения пациентов. Однако появляется все больше свидетельств того, что COVID-19 может вызывать серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы, которые продолжаются более трех месяцев после заболевания.

Пациенты с постковидным синдромом имеют широкий спектр симптомов, включая усталость, боль в груди, снижение физической выносливости, когнитивные нарушения, одышку, длительную лихорадку, головную боль, потерю обоняния и вкуса, нарушения сна. В числе наиболее частых - жалобы на учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца.

"По данным крупных международных исследований, постковидным синдромом страдают около 60% переболевших COVID-19, у многих из них усталость, мышечная слабость и тахикардия продолжается в течение шести месяцев или даже года после выздоровления. Принимая во внимание сотни миллионов зарегистрированных случаев заболевания, помощь пациентам с постковидным синдромом и, в частности, постковидной тахикардией, станет важнейшей задачей здравоохранения во всем мире", - рассказал один из авторов работы, замдиректора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ Симон Мацкеплишвили.

По его словам, в настоящее время завершается разработка протокола наблюдательного исследования, направленного на определение частоты постковидной тахикардии, а также нового подхода к лечению.-0-