Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 ноября 2018, Вт
+2°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4102
USD 2.1449
RUB 3.169
Главное
Фото из архива Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Лукашенко видит хорошие перспективы для развития торговли с Турцией
Президент
Румас и Бабич обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия
Экономика
Александр Солодуха разыграет квартиру от "Евроопт"! Смотрите в 18.20 на ОНТ!
Общество
Прощание с Игорем Лученком пройдет 14 ноября в Центральном Доме офицеров
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь стала важной площадкой международных переговорных процессов - Гандилов
16:42 Политика
Рост средней цены 1 кв.м квартир в Минске в октябре замедлился
16:32 Регионы
Монтаж главной елки Беларуси начнется 20 ноября
16:31 Регионы
В России iPhone XS купили за ванну копеек
16:30 Калейдоскоп
Семашко сделал первые заявления в должности посла в России
16:29 Политика
Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси $7,7 млрд
16:25 Экономика
Выхлоп углекислого газа во всем мире достиг рекордного уровня
16:21 В мире
Сбившему девочку в Барановичском районе велосипедисту дали полгода исправработ
16:18 Происшествия
Узбекские судебные эксперты заинтересованы в опыте белорусских коллег
16:17 Общество
Демаркацию белорусско-украинской границы в зоне отчуждения начнут в феврале 2019 года
16:11 Общество
Бизнес должен подталкивать образование к новациям - Минтруда
16:07 Общество
В Twitter появится функция редактирования твитов
16:02 Технологии
РЕПОРТАЖ: Самая технологичная сцена, парящая Green Room и другие ноу-хау детского "Евровидения-2018"
16:00 Культура
"Уикенды с Бергманом" 16-18 ноября предложат фильмы о женском счастье
15:57 Культура
Столичные хоккейные школы получат экипировку более чем на Br100 тыс.
15:55 Спорт
В Полоцком районе перевернулся УАЗ
15:46 Происшествия
Минтруда разъяснило механизм совершенствования Национальной системы квалификаций
15:44 Общество
В Париже прошли траурные мероприятия в память о погибших в терактах 2015 года
15:35 В мире
Визит Президента Беларуси в Турцию запланирован в первой половине 2019 года
15:17 Президент
Соревнование на самый долгий танец пройдет в Минске 17 ноября
15:08 Регионы
Все новости
Темы
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Саммит ОДКБ в Астане Саммит ОДКБ в Астане
Всемирная неделя предпринимательства (GEW) в Беларуси Всемирная неделя предпринимательства (GEW) в Беларуси
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Новый год Новый год
Жилье в Минске Жилье в Минске
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Выхлоп углекислого газа во всем мире достиг рекордного уровня

В мире 13.11.2018 | 16:21

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем выхлопа углекислого газа (CO2) во всем мире в 2017 году достиг рекордного уровня, увеличившись на 1,6%. В 2018 году эта тенденция продолжится. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад World Energy Outlook Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованный 13 ноября.

Авторы доклада объясняют это ростом мирового спроса на энергоносители, который, по оценкам МЭА, на протяжении ближайших 20 лет будет только расти. К 2040 году спрос на энергоносители вдвое превысит нынешний - главным образом, за счет увеличения спроса в быстро растущих экономиках стран Азии.

При этом эксперты не видят оснований для особого пессимизма, так как все большее значение будет приобретать газ, особенно сжиженный. Согласно прогнозам, спрос на газ в ближайшие 20 лет вырастет на 45%. К 2040 году до 60% газа будет поставляться в сжиженном виде.

Кроме того, все меньшую роль во всем мире будет играть уголь. Даже в Китае - главном потребителе угля - спрос на этот энергоноситель сократится за 20 лет на 15%, в то время как в Европе - на 65%, а в США - на 30%.

Одним из благоприятных факторов для мировой экологии авторы доклада считают и бурное развитие возобновляемой энергетики. Они прогнозируют, что к 2040 году 45% энергопотребления во всем мире будет осуществляться за счет возобновляемых энергоносителей.

Нефть, по мнению МЭА, сохранит свое важное значение. Эксперты даже предупреждают, что через четыре года, возможно, начнет временно ощущаться нехватка этого сырья из-за того, что после кризиса последних лет нефтяная промышленность не вкладывала достаточно средств в нефтедобывающие установки. Это может привести к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
экология
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4102 BYN 2.41 BYN 2.415 BYN
USD
2.1449 BYN 2.145 BYN 2.147 BYN
RUB
3.169 BYN 3.164 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Акция ГАИ по предупреждению ДТП с участием детей
Все видео

Фотоновости

Новые руководители согласованы в "Белэнерго" и "Бобруйскагромаше"
Все фото

Инфографика

Первый этап переписи населения Беларуси С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к проведению переписи населения 2019 года проходит проверка адресного хозяйства страны.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко видит хорошие перспективы для развития торговли с Турцией
Визит Президента Беларуси в Турцию запланирован в первой половине 2019 года
Лукашенко руководителям местной вертикали: работать по принципу "чего изволите?" категорически запрещается
Политика
Владимир Семашко. Фото из архива Семашко сделал первые заявления в должности посла в России
Беларусь стала важной площадкой международных переговорных процессов - Гандилов
Беларусь и Азербайджан настроены на долгосрочное эффективное партнерство - Евдоченко
Экономика
Дмитрий Крутой Дмитрий Крутой: Беларусь в 2019 году войдет в макроэкономические параметры программы среднесрочного развития
Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси $7,7 млрд
Минск заинтересован в активизации переговоров по созданию турецкого банка в Беларуси
Происшествия
Место происшествия Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в торговом центре "Арена Сити"
Сбившему девочку в Барановичском районе велосипедисту дали полгода исправработ
В Полоцком районе перевернулся УАЗ
Общество
Спортивная карточка Белагропромбанка "O-GO!": для людей, ведущих активный образ жизни
Узбекские судебные эксперты заинтересованы в опыте белорусских коллег
Демаркацию белорусско-украинской границы в зоне отчуждения начнут в феврале 2019 года
Регионы
РЕПОРТАЖ: "Детский квартал на Васнецова" в Бресте продвигает проект по поддержке детей-сирот
Рост средней цены 1 кв.м квартир в Минске в октябре замедлился
Монтаж главной елки Беларуси начнется 20 ноября
Спорт
Фото АБФФ Футболистки "Минска" в седьмой раз завоевали Кубок Беларуси
Столичные хоккейные школы получат экипировку более чем на Br100 тыс.
Белорусская бригада арбитров назначена на матч Лиги наций Испания - Хорватия
Технологии
Фото iTCrumbs Облачные технологии для бизнеса станут темой встречи специалистов на бизнес-завтраке в Минске
В Twitter появится функция редактирования твитов
Правила полетов беспилотников предлагается разработать в Беларуси
Культура
РЕПОРТАЖ: Самая технологичная сцена, парящая Green Room и другие ноу-хау детского "Евровидения-2018"
"Уикенды с Бергманом" 16-18 ноября предложат фильмы о женском счастье
Прощание с Игорем Лученком пройдет 14 ноября в Центральном Доме офицеров
Калейдоскоп
Джордж Мартин. Фото Global Look Press Джордж Мартин раскрыл содержание двух приквелов "Игры престолов"
В России iPhone XS купили за ванну копеек
Надежда Бабкина сменила имидж
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября, 11:00 "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Газета 7 дней
Традиция внимания и заботы
На проводе – АЭС
Семь брендов БССР
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия