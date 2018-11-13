Выхлоп углекислого газа во всем мире достиг рекордного уровня

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем выхлопа углекислого газа (CO2) во всем мире в 2017 году достиг рекордного уровня, увеличившись на 1,6%. В 2018 году эта тенденция продолжится. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад World Energy Outlook Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованный 13 ноября.

Авторы доклада объясняют это ростом мирового спроса на энергоносители, который, по оценкам МЭА, на протяжении ближайших 20 лет будет только расти. К 2040 году спрос на энергоносители вдвое превысит нынешний - главным образом, за счет увеличения спроса в быстро растущих экономиках стран Азии.

При этом эксперты не видят оснований для особого пессимизма, так как все большее значение будет приобретать газ, особенно сжиженный. Согласно прогнозам, спрос на газ в ближайшие 20 лет вырастет на 45%. К 2040 году до 60% газа будет поставляться в сжиженном виде.

Кроме того, все меньшую роль во всем мире будет играть уголь. Даже в Китае - главном потребителе угля - спрос на этот энергоноситель сократится за 20 лет на 15%, в то время как в Европе - на 65%, а в США - на 30%.

Одним из благоприятных факторов для мировой экологии авторы доклада считают и бурное развитие возобновляемой энергетики. Они прогнозируют, что к 2040 году 45% энергопотребления во всем мире будет осуществляться за счет возобновляемых энергоносителей.

Нефть, по мнению МЭА, сохранит свое важное значение. Эксперты даже предупреждают, что через четыре года, возможно, начнет временно ощущаться нехватка этого сырья из-за того, что после кризиса последних лет нефтяная промышленность не вкладывала достаточно средств в нефтедобывающие установки. Это может привести к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо.-0-