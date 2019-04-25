Вырезанную в скале шахматную доску обнаружили в Китае

25 апреля, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. Каменная тибетская шахматная доска, датированная периодом существования тибетского королевства Тубо более 1000 лет назад, обнаружена в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщили местные власти.

Как сообщило управление по делам культуры, радио, телевидения и туризма Ганьцзы-Тибетского автономного округа, шахматная доска была вырезана на огромной гранитной скале весом до 2 т, которая расположена в 30 км от уезда Ганьцзы. По сообщению, доска высечена в самом центре верхней поверхности скалы.

Тибетская доска имеет квадратную форму, но в отличие от западных шахматных досок разделена с каждой из ее сторон на десять частей, в результате чего на доске насчитывается 100 квадратов. Длина каждой из четырех сторон квадрата - около 2,5 см.

Два круглых отверстия, которые предположительно использовались для хранения шахматных фигур, вырезаны на шахматной доске одно напротив другого по диагонали.

Глава управления Лю Хун отметил, что, по итогам предварительного анализа, эксперты полагают, что данная доска была изготовлена во времена тибетского королевства Тубо (около 618-842 гг.) - многонационального царства, учрежденного народностью Тубо вместе с другими этническими группами и племенами, которые населяли тогда Цинхай-Тибетское нагорье и окружающие его территории.

По мнению археологов, в эту эпоху шахматы были очень популярны среди тибетской элиты. Тогда на территории нынешнего Ганьцзы были расквартированы два тибетских дворянских гарнизона.-0-