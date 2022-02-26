Высказываются предположения, что Зеленский покинул Киев и отправился во Львов

Владимир Зеленский. Фото ТАСС
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сообщают депутаты Верховной рады Украины, которые пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским, их для встречи пригласили во Львов. Такую информацию публикуют РИА Новости.
В своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин написал: "Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания". Спикер также отметил, что публикуемые в соцсетях видео украинского лидера были записаны заранее.-0-