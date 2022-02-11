Высокая инфляция и замедление роста: в экономическом прогнозе ЕС преобладает пессимизм

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия ожидает, что высокие цены на газ и нефтепродукты приведут к еще большей инфляции и замедлят общую перспективу роста в ЕС и еврозоне. Такой мало оптимистичный прогноз представил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, сообщает Euronews.

"Высокие цены на энергоносители, нарушения поставок и базовые эффекты оказывают сильное влияние на рост потребительских цен. По сравнению с осенними прогнозами прогнозы инфляции на этот год значительно пересмотрены в сторону повышения. Фьючерсные контракты указывают, что цены на энергоносители останутся высокими на более длительное время, а ценовое давление будет распространяться на несколько категорий товаров и услуг", - заявил Паоло Джентилоне.

Чтобы удержать цены на низком и стабильном уровне, Европейский центральный банк установил целевой показатель инфляции на уровне 2%. В то же время Еврокомиссия прогнозирует, что годовая инфляция в зоне евро составит 3,5% в 2022 году.

Эксперты осторожны в отношении прогнозов, учитывая, что из-за пандемии во всем мире остается высокой неопределенность по поводу возможных сбоев в работе цепочек поставок. А опасения по поводу роста инфляции или ужесточения денежно-кредитной политики оказывают влияние на глобальные рынки.

"Реальность такова, что еврозона остается в уязвимом положении, - говорит немецкий экономист и директор аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф. - Я думаю, что нам нужны две вещи. Нам нужно, чтобы на национальном уровне шла работа по проведению реформ и повышению производительности труда. Нам также нужны более активные европейские действия, а именно создание финансового союза и большей фискальной интеграции. Еврозона не должна заниматься вечно только дискуссиями на эти темы, особенно в период, когда инфляция будет расти, а вмешиваться для изменения денежно-кредитной политики уже нельзя".

Перспективы экономики Европы в целом зависят также от напряженности в отношениях между Украиной и Россией. Как подчеркнул Паоло Джентилоне, стабильность мира и экономический рост тесно взаимосвязаны.-0-