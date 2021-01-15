Высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8 впервые выявили в Гонконге

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8 впервые обнаружен на территории Гонконга, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга, опубликованные в South China Morning Post.

Вирулентный штамм был подтвержден в образцах помета, взятых у диких птиц в болотистом заповеднике "Май По" на границе с материковым Китаем. По предположениям ученых, вирус могли принести перелетные птицы, зимующие в этой местности.

Как уточняется, с 1997 года в Гонконге неоднократно отмечались вспышки птичьего гриппа, однако штамм H5N8 выявлен здесь впервые. Санитарные службы усилили контроль над эпизоотической обстановкой в этом специальном административном районе КНР и рынками, где торгуют живой птицей.-0-