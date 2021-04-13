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13 апреля 2021, 08:56

Высокую смертность от британского штамма коронавируса опровергли

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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно двум новым исследованиям, вопреки прежним опасениям британский штамм коронавируса не увеличивает тяжесть течения инфекции. Но при этом распространяется он лучше остальных разновидностей SARS-CoV-2. Статьи с описанием исследований опубликовали научные журналы The Lancet Infectouse Diseases и The Lancet Public Health, сообщает ТАСС.

Британским штаммом, или линией B.1.1.7, называют разновидность коронавируса нового типа, которую выделили в начале декабря 2020 года в Великобритании. Первые свидетельства его появления датируются сентябрем того же года, а в декабре он начал быстро распространяться по стране. Впоследствии он попал и в другие государства: например, в начале апреля стало известно, что британский штамм стал наиболее распространенным в США.

Согласно первым исследованиям этой разновидности, B.1.1.7 может отличать повышенная смертность пациентов. Специалисты продолжают изучать последствия заражения британским штаммом, чтобы понять, действительно ли он более смертоносен, а также чтобы выяснить, защищают ли от него вакцины от SARS-CoV-2, созданные против других разновидностей вируса.

Авторы первого исследования наблюдали за жителями Лондона, которые поступили в две городских клиники между началом ноября и концом декабря 2020 года. Тогда вакцинация только стартовала и о британском штамме не было известно почти ничего. Ученые анализировали количество и состав вирусных частиц из мазков пациентов, а также симптомы, с которыми у них проходила инфекция. Всего в распоряжение исследователей попали данные от 341 лондонца.

Доля смертей среди пациентов обеих групп (с британским и "стандартным" штаммами) оказалась сопоставима (16% и 17%), также примерно одинакова была и тяжесть симптомов. При этом пациентам с B.1.1.7 чаще назначали кислородные маски (44% против 30%), однако, по словам исследователей, это может быть связано не только с тяжестью коронавирусной инфекции. Поэтому этот признак в своих выводах ученые не учитывали. Еще одним важным отличием пациентов с британским штаммом была большая вирусная нагрузка: то есть количество вирусных частиц в образцах их крови.

Второе исследование охватывало гораздо больше участников: около 37 тыс. человек, которые пользовались приложением COVID Symptom Study с конца сентября по конец декабря 2020 года. Это приложение рекомендовали установить пациентам, которые заразились коронавирусом, чтобы рассказывать с его помощью о симптомах инфекции врачу.

Кроме данных о том, как себя чувствовал каждый пациент, приложение информировало и о том, где он находился. В распоряжении исследователей оказался большой массив сведений, по которым в сравнении с информацией о соотношении больных с B.1.1.7 в каждом регионе можно было сделать вывод о связи между тяжестью симптомов и количеством больных с британским штаммом.

Ученые не обнаружили никакой статистически значимой связи между этими параметрами: когда в том или ином регионе Англии, Шотландии или Уэльса увеличивалось количество пациентов с британским штаммом, число случаев тяжелого течения COVID-19 в этом регионе не росло и зачастую изменялось по независимой закономерности. Не оказалось значимой связи и между количеством пациентов с B.1.1.7 и уровнем повторного заражения.

Однако ученые заметили: индекс репродукции - показатель, по которому судят о скорости распространения того или иного вируса, - у британского штамма в 1,35 раз выше, чем у "стандартного".

По словам специалистов, несмотря на все это, с помощью имеющихся средств лечения индекс репродукции B.1.1.7 можно снизить. Кроме того, против него, по последним исследованиям, действуют все известные на данный момент вакцины.-0-

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