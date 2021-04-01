Высший законодательный орган Китая принял поправки в Основной закон о САР Гонконг

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всекитайское собрание народных представителей приняло поправки к приложениям к Основному закону КНР о специальном административном районе Гонконг (Сянган), сообщает агентство Синьхуа.

Высший законодательный орган Китая единогласно проголосовал за принятие поправок в порядок избрания главы администрации данного района и порядок формирования Законодательного совета Гонконга и процедуры голосования. Поправки были приняты на заключительном заседании 27-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 13-го созыва.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указы о публикации данных документов.

Гонконг - специальный административный район Китайской Народной Республики, который был создан более 20 лет назад. До этого его история включала примерно 150-летний период нахождения под британским колониальным господством, поскольку в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и являлся ее колонией согласно Нанкинскому договору.

В 1997 году Китайская Народная Республика вернула свои права на данную территорию, и сейчас здесь реализуются курсы "Одна страна, две системы" и "Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии".-0-