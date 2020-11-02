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02 ноября 2020, 08:41

Выставка факелов олимпийского и паралимпийского огня открылась в Токио

Фото insidethegames.biz
Фото insidethegames.biz

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка факелов, которые будут использованы во время эстафеты олимпийского и паралимпийского огня в 2021 году, открылась в здании администрации Токио, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в течение последующих восьми месяцев выставка пройдет в 62 столичных районах, чтобы улучшить настрой местных жителей в преддверии Игр.

По планам, старт эстафеты олимпийского огня пройдет 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима, забег продлится 121 день. Эстафета паралимпийского огня пройдет с 12 по 24 августа.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.-0-

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