Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ завершился в Казахстане

19 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане завершился вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом заявил начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Казахстана Олжас Хусаинов.

"Сегодня завершен вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы. В настоящее время на территории Казахстана нет военнослужащих иностранных государств", - сообщил Олжас Хусаинов.

Спикер напомнил о том, что объединенный миротворческий контингент был размещен в Казахстане для содействия стабилизации обстановки в стране. "Благодаря слаженности действий, выработанных в ходе ежегодных местных учений, в том числе миротворческого учения "Нерушимое братство", миротворческий потенциал Организации был задействован оперативно", - добавил Олжас Хусаинов.-0-