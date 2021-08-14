Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Фото ТАСС
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Минобороны России сегодня сообщило, что российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Отмечалось, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.
По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.
Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели. Посольство России в Анкаре заявило РИА Новости, что выясняет обстоятельства трагедии.-0-
Минобороны России сегодня сообщило, что российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Отмечалось, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.
По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.
Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели. Посольство России в Анкаре заявило РИА Новости, что выясняет обстоятельства трагедии.-0-