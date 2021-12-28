Выживший член экипажа в результате жесткой посадки вертолета в Удмуртии госпитализирован

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выживший в результате экстренной посадки вертолета в Удмуртии член экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу в Ижевске, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего тяжелое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу. Второй член экипажа погиб.

В понедельник в 14.15 по московскому времени поступило сообщение от пилота вертолета о жесткой посадке в Якшур-Бодьинском районе республики. Как позже уточнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, инцидент произошел в Увинском районе. По предварительной информации Центрального МСУ на транспорте СК России, авария произошла с вертолетом Ми-2, который совершал облет нефтепровода. В поисках принимали участие около 300 человек и 80 единиц техники.-0-