Вызванный пандемией кризис приведет к спаду мирового производства в размере $28 трлн - МВФ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызванный пандемией коронавируса кризис приведет к спаду мирового производства в размере $28 трлн в ближайшие пять лет. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

Глава МВФ напомнила, что, по прогнозам фонда, мировой ВВП упадет почти на 4,4% в 2020 году. "В следующие пять лет кризис может привести к потерям, которые оцениваются в $28 трлн с точки зрения спада производства", - сказала она.

"Спустя девять месяцев после начала пандемии мы все еще пытаемся справиться с мраком кризиса, который унес более миллиона жизней и заставил экономику дать задний ход, что привело к резкому увеличению безработицы, росту бедности и опасности появления "потерянного поколения" в странах с низким уровнем дохода. В последние месяцы картина стала менее ужасающей, но мы продолжаем прогнозировать худшую глобальную рецессию со времен Великой депрессии", - добавила Кристалина Георгиева.

В числе мер, необходимых, по мнению МВФ, для преодоления кризиса, Кристалина Георгиева выделила борьбу с самой пандемией, предоставление финансовой поддержки и налоговых вычетов домохозяйствам и компаниям, создание более устойчивой и инклюзивной экономики, решение проблем, связанных с государственной задолженностью. "По прогнозам, общий государственный долг всех стран достигнет рекордного уровня в 100% мирового ВВП в 2021 году. Отчасти это связано с тем, что странам нужно увеличивать расходы для борьбы с кризисом и обеспечения восстановления. Решение этой проблемы в среднесрочной перспективе будет иметь определяющее значение", - подчеркнула руководитель МВФ.

Она также отметила, что МВФ с начала пандемии прилагает усилия, направленные на борьбу с кризисом. "Мы по-прежнему располагаем достаточными ресурсами нашего кредитного потенциала в размере $1 трлн, чтобы помогать поддерживать наших членов. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы дополнительно мобилизовали $21 млрд для поддержки кредитования на льготных условиях, без процентов. И мы рассматриваем варианты дальнейшей адаптации нашего набора инструментов кредитования", - сказала Кристалина Георгиева.-0-