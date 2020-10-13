Взятые на Камчатке пробы воды чистые - глава Росгидромета

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробы воды, взятые Росгидрометом на Камчатке (РФ), на сегодня чистые, сообщил ТАСС глава Росгидромета Игорь Шумаков.

"По последним данным Росгидромета, у нас все пробы чистые, исключая одну - небольшое превышение по концентрации фенола", - заявил он во время круглого стола "Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария" в Общественной палате РФ.

По словам Игоря Шумакова, превышение фенола обнаружено в размере 1,8 предельно допустимой концентрации. "Такое случается. Такое бывает каждый день. Мы измеряем", - отметил он.

В конце сентября жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива. Следственный комитет России 7 октября возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ в связи с загрязнением и гибелью морских животных в акватории Камчатки.-0-