Взрыв бензовоза на трассе в Нигерии унес жизни не менее 17 человек

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва, который последовал за столкновением бензовоза с микроавтобусом в штате Огун на юго-западе Нигерии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральную службу обеспечения дорожной безопасности.
"Общее количество жертв не установлено, но всего найдено 17 тел", - рассказала представительница ведомства в штате Огун Флоренс Окпе. Она добавила, что опознание затруднено, поскольку тела сильно пострадали от огня. Среди погибших есть по меньшей мере один ребенок.
По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное вождение и нарушение правил дорожного движения, что привело к лобовому столкновению и взрыву.-0-