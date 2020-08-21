Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в российском Ярославле

Фото Yarnews.ru
21 августа, /Корр. БЕЛТА/. В российском Ярославле из-за взрыва газа в доме обрушились перекрытия трех этажей - на третьем, четвертом и пятом, сообщает ТАСС.
Предварительно установлено, что один человек погиб, четверо получили травмы. Пожар удалось ликвидировать.
В экстренных службах отметили, что всего в доме 199 квартир.
На месте происшествия работают представители оперативных служб.
По данным МЧС России, голубое топливо взорвалось в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома на улице Батова. Эвакуированы 60 жильцов.-0-