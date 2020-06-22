Взрыв дома в Киеве: под завалами могут находиться еще два человека

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под завалами взорвавшегося дома в Киеве могут находиться еще два человека - мужчины 1967 и 1976 годов рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома. Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы, чтобы спасти жизни людей", - написал Геращенко на своей странице на Facebook. По его словам, к вечеру планируется полностью закончить эти работы.

Фото Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Как отметил замминистра, секция 10-этажного дома, в котором произошел взрыв, восстановлению не подлежит. "Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома", - отметил Геращенко.

По словам Геращенко, сейчас на заседании Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жителей, которые потеряли свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир из секции, где произошел взрыв.

Взрыв произошел в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева 21 июня. Причиной ЧП стала халатность газовщика при замене газовых счетчиков. В результате трагедии погибли три человека. Разрушены несколько этажей дома.-0-

В многоэтажке в Киеве произошел взрыв Из дома были эвакуированы более 20 человек, трех человек извлекли из-под завалов. Обнаружены тела двоих погибших. Основной причиной в МЧС называют взрыв газовоздушной смеси без горения.